18-річний український півзахисник Зах Бауманн підписав контракт з Норвіч Сіті, повідомляє прес-служба клубу. Контракт гравця розрахований на 2 роки з опцією продовження ще на рік.

Футболіст, який покинув Манчестер Юнайтед, розпочне виступи за команду U-21/U-19.

Бауманн є вихованцем академії МЮ та був частиною юнацької команди до 18 років, яка у сезоні 2023/24 здобула требл. Народжений у Великобританії, Захар має українське походження та нещодавно отримав виклик до збірної України U-19.

До слова, на даний момент Норвіч Сіті посідає 11-те місце в Чемпіоншипі.

We have completed the signing of Zach Baumann from Manchester United ️



Welcome, Zach! — Norwich City Academy (@NorwichCityAcad) September 1, 2025

