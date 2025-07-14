Сандерленд формує склад для виступів у елітному дивізіоні. Головний тренер "чорних котів" Режіс Ле Брі визначився з футболістами, на яких не розраховує у наступному сезоні, повідомляє Sunderland Еcho.

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Керівництво клубу не зацікавлене у послугах центрального захисника Джо Андерсена, центрального півзахисника Джея Матета, флангового півзахисника Абдулає Ба, правого вінгера Яна Поведи, форвардів Луїша Семеду та Назарія Русина. Також тренерський штаб Сандерленда буде оцінювати інших гравців, щоб визначити, чи готові вони до виступів в АПЛ.

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда у вересні 2023 року з Зорі за 2,5 млн євро. З січня 2025 року українець виступав за Хайдук на правах оренди. Всього Русин зіграв 17 матчів за хорватський клуб та віддав один асист. Контракт нападника з Сандерлендом розрахований до літа 2027 року.

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