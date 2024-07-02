Український півзахисник Іван Струк продовжив контракт з Сандерлендом, повідомляє офіційний сайт "чорних котів".

Русин пояснив причини провального сезону в Сандерленді

Угоду підписано за стипендіальною програмою Академії Світла – юнацької команди Сандерленда, яка працює з молоддю.

16-річний Струк у грудні 2022 року приєднався до Академії Челсі. Тоді з 9-ти претендентів контракт запропонували лише українцю (до слова, серед конкурентів був навіть один із синів Андрія Шевченка). У серпні 2023-го Іван перебрався до Сандерленда і виступав за U-16/U-18.

Нагадаємо, минулого сезону головна команда, за яку виступає Назарій Русин, фінішувала у турнірній таблиці Чемпіоншипу на шістнадцятій сходинці.

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