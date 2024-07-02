Український легіонер підписав контракт з представником Чемпіоншипу – раніше він виступав за Челсі
Керівництво Сандерленда вирішило пролонгувати співпрацю з талановитим хавбеком Іваном Струком.
Український півзахисник Іван Струк продовжив контракт з Сандерлендом, повідомляє офіційний сайт "чорних котів".
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Угоду підписано за стипендіальною програмою Академії Світла – юнацької команди Сандерленда, яка працює з молоддю.
16-річний Струк у грудні 2022 року приєднався до Академії Челсі. Тоді з 9-ти претендентів контракт запропонували лише українцю (до слова, серед конкурентів був навіть один із синів Андрія Шевченка). У серпні 2023-го Іван перебрався до Сандерленда і виступав за U-16/U-18.
Нагадаємо, минулого сезону головна команда, за яку виступає Назарій Русин, фінішувала у турнірній таблиці Чемпіоншипу на шістнадцятій сходинці.
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