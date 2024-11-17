Ще один наш земляк спробує зарекомендувати себе на Туманному Альбіоні.

Український півзахисник Максим Бойчук підписав угоду з англійським клубом Вімборн Таун, повідомляє Legioners.ua.

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16-річний вінгер уклав угоду з представником 7-го дивізіону (Південна Прем'єр-ліга) терміном на 2 роки. У поточному сезоні 16-річний футболіст виступатиме за команду U-18.

Нагадаємо, Бойчук – вихованець Карпат. До Великобританії переїхав після початку повномасштабного вторгнення, де грав за місцеві команди. Згодом його помітили скаути Вімборна і запропонували контракт. Ведуться перемовини про його залучення до лав збірної команди України U-17.

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