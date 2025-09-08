Тарас Бондаренко виступатиме вже за 11-й клуб у своїй кар'єрі.

Український центральний захисник Тарас Бондаренко став гравцем словацького клубу Татран, повідомляє прес-служба команди.

Зірка Шахтаря може опинитися в Туреччині – клуб Суперліги готується оформити трансфер хавбека збірної України

32-річний оборонець, який належить Подбрезовій, виступатиме за новий колектив на правах оренди. Угода розрахована до 31 січня 2026 року.

Нагадаємо, Бондаренко розпочинав кар'єру в запорізькому Металурзі. В Україні також встиг пограти за Полтаву, Авангард. Влітку 2016-го вирушив за кордон і виступав за сербські Металац, Раднічкі (ставши срібним призером) та Раднік, казахські Окжетпес і Каспій, словацький Тренчин. В липні 2025 року перейшов у статусі вільного агента до Подбрезової. Тransfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

До слова, Татран після 6-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 3 очки.