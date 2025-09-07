Бельгійський клуб серйозно зацікавлений у трансфері українського фулбека, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі. Наразі Стандард веде перемовини зі Страсбуром про перехід гравця.

В поточному сезоні Едуард провів всього один матч. Його контракт із французьким клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість 30-річного фулбека у 900 тисяч євро.

До слова, Едуард Соболь раніше виступав у Бельгії. У 2019-2023 рр. він захищав кольори Брюгге, а у 2024-му грав за Генк на правах оренди. Також в доробку Соболя є 29 матчів за національну збірну України.

