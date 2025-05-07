Італійський Торіно проявляє зацікавленість до українського захисника хорватської Горіци U-15 Михайла Абрамовіча, повідомляє Legioners.ua.

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За інформацією джерела, скаути італійського клубу уважно стежили за виступами Михайла, і є велика ймовірність, що вже в новому сезоні він відправиться на перегляд до Італії.

Зазначається, що Абрамовіч вразив експертів своїм чудовим баченням гри та вмінням однаково впевнено грати як лівою, так і правою ногою.

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