Український захисник голом врятував команду в Португалії – аж 9 результативних дій у сезоні й за крок від еліти (ВІДЕО)
Орест Лебеденко відзначився результативною дією за Візелу в Другій лізі Португалії. Дивіться відео гола на "Футбол 24".
Португалія, Ліга 2, 31-й тур
Візела – Фелгейраш – 1:1
Голи: Лебеденко, 49 – Сілва, 26
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У черговому турі другого за силою дивізіону чемпіонату Португалії Візела на своєму полі врятувала нічию з Фелгейрашем. Гості вийшли вперед в середині тайму і на перерву пішли перемагаючи. Одразу після відпочинку Візела зуміла відігратись – героєм команди став український захисник Орест Лебеденко, який відгукнувся на навіс з кутового і головою переправив сферу у сітку.
Цей гол став для нашого земляка вже 3-м у поточному сезоні. Окрім того, за 30 матчів вихованець Карпат віддав 6 асистів.
За 3 тури до завершення чемпіонату Візела йде у турнірній таблиці на другій сходинці (55 очок) й зберігає шанси на підвищення у класі – в Прімейра-лігу виходять два перших місця.
Нагадаємо, Лебеденко виступає за Візелу з липня 2023 року. Його контракт з португальцями чинний до 30 червня 2025-го. Transfermarkt оцінює 26-річного українця в 400 тисяч євро.