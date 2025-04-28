Орест Лебеденко відзначився результативною дією за Візелу в Другій лізі Португалії. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Португалія, Ліга 2, 31-й тур

Візела – Фелгейраш – 1:1

Голи: Лебеденко, 49 – Сілва, 26

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У черговому турі другого за силою дивізіону чемпіонату Португалії Візела на своєму полі врятувала нічию з Фелгейрашем. Гості вийшли вперед в середині тайму і на перерву пішли перемагаючи. Одразу після відпочинку Візела зуміла відігратись – героєм команди став український захисник Орест Лебеденко, який відгукнувся на навіс з кутового і головою переправив сферу у сітку.

Цей гол став для нашого земляка вже 3-м у поточному сезоні. Окрім того, за 30 матчів вихованець Карпат віддав 6 асистів.

За 3 тури до завершення чемпіонату Візела йде у турнірній таблиці на другій сходинці (55 очок) й зберігає шанси на підвищення у класі – в Прімейра-лігу виходять два перших місця.

Нагадаємо, Лебеденко виступає за Візелу з липня 2023 року. Його контракт з португальцями чинний до 30 червня 2025-го. Transfermarkt оцінює 26-річного українця в 400 тисяч євро.