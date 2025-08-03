Перша ліга Польщі, 3-й тур

Шльонськ – Рух – 3:1

Голи: Шарабура, 2, Банашак, 7, 45+1 – Вентура, 32

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У матчі 3-го туру Першої ліги Польщі Шльонськ здобув перемогу над Рухом із рахунком 3:1. У поєдинку відзначився і український півзахисник Єгор Шарабура, який зробив важливий внесок у результат своєї команди.

Шарабура блискуче використав свій шанс: отримавши передачу у штрафному майданчику суперника, він без вагань пробив по воротах і точно влучив у ціль.

Також у складі Шльонська голами відзначилися Банашак, а єдиний гол Руха забив Вентура на 32-й хвилині.

До слова, Шарабура – вихованець польського футболу. В Україні Єгор на професійному рівні не виступав.

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