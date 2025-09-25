Вихованець донецького Шахтаря Данило Ігнатенко, який наразі виступає за Слован, заявив, що сподівається на виклик до національної збірної України.

– Коли востаннє спілкувалися з тренерським штабом збірної України?

– Останній раз із Сергієм Ребровим спілкувався два роки тому, коли був у збірній. Зараз безпосереднього контакту немає, але я з великою повагою ставлюся до штабу і працюю, щоб своєю грою доводити, що готовий допомагати збірній.

– Що скажете про останні матчі команди Реброва?

– Завжди дивлюсь і вболіваю. Є моменти, які можна покращувати, але вірю в потенціал команди. Всі ми хочемо бачити перемоги, і я роблю все можливе, щоб своєю працею допомагати українському футболу, – сказав Ігнатенко у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, що у складі збірної України Данило провів 6 матчів та забив один м'яч, але останнім часом 28-річний півзахисник випав із поля зору Сергія Реброва.

