Український коментатор працював на двох різних матчах одночасно – курйоз дня
Журналіст Віктор Вацко розповів про неординарний випадок, яки трапився на українському футбольному телебаченні.
"Український коментатор відкоментував два футбольні матчі одночасно в прямому ефірі на двох різних каналах. Це Юрій Кириченко. Сталася ця подія 9 жовтня – о 20:00 на MEGOGO був матч Фенербахче з Карагюмрюком. О 20:30 на Setanta матч Штутгарт – Уніон Берлін. Пряма трансляція і там, і там.
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Виглядало це таким чином. Там два слова сказав – пауза 30 секунд. Там два слова сказав – пауза хвилинка, і так далі. Такого я за все своє життя, за всю кар'єру не бачив і не чув. Два матчі одночасно! І гонорар на Setanta, і гонорар на MEGOGO. Браво, маестро", – сказав Вацко в ефірі Вацко on air.
Нагадаємо, Setanta є офіційним транслятором матчів УПЛ, АПЛ, Бундесліги та низки інших ліг. MEGOGO показує єврокубки, Італію, Іспанію, Францію і ще кілька чемпіонатів нижчого рівня.
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