МФК Металург на своїй сторінці у Facebook повідомив, що клуб отримав лист від ФІФА щодо онлайн-голосування щодо обрання символічної збірної світу World 11 сезону 2021/22.

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"Позиція гравців МФК Металург з цього питання наступна: футболісти відмовляються від голосування на знак протесту проти проросійської позиції ФІФА, яка не підтримала ініціативу Президента України та відмовилася від виступу Володимира Зеленського перед фінальним матчем Чемпіонату світу в Катарі.

Офіційно повідомляємо, що гравці МФК Металурга не братимуть участь у голосуванні з обрання символічної збірної світу ФІФА FIFPRO World 11 сезону 2021/22", – йдеться в повідомленні.

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