На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну херсонська команда виступала у Другій лізі. Сезон 2022/23 Кристал пропускає, а обласний центр більше 8-ми місяців перебував під окупацією – у листопаді ЗСУ звільнили Херсон від непроханих гостей.

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Клуб оголосив благодійний аукціон на підтримку українських військових. Всі отримані кошти спрямують на підтримку фанатів Кристала, які захищають Україну на фронті. Лотами є футболки гравців команди, перша із яких вже була продана за 7,5 тисяч гривень. Про це ФК Кристал повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Ці футболки є знаковими для херсонського клубу – саме їх свого часу адміністратор Кристала ховав від російських окупантів, які у травні проводили турнір в тимчасово окупованій Новій Каховці. По суті, форма "зберегла вірність" Україні, не взявши участі в ганьбі, організованій росіянами.

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