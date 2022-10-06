Керівництво Рубікона швидко ухвалило рішення про зміни у команді після болючої поразки в чемпіонаті.

Реал Фарма розтрощила Рубікон 7:0 в рамках поєдинку Другої ліги, через що останні вирішили розірвати угоди з 5 гравцями. Про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка клубу.

Президент українського клубу у 56 років долучився до розгрому 7:0, оновивши віковий рекорд національного чемпіонату

"Після першої розгромної поразки в історії офіційних виступів та існування ФК Рубікон 0:7 від команди Реал Фарма Одеса рішенням тренерського штабу було прийнято змінити вектор розвитку та оновити склад команди, провести омолодження і в майбутньому тренери розраховують на свою молодь, що підростає, з академії ДЮФК Титан Київ", – йдеться в повідомленні.

Голова Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка в коментарі Sportarena заперечив можливий договірний характер поєдинку: "Жодна букмекерська компанія не приймала ставки на матч Рубікон – Реал Фарма ні до поєдинку, ні в лайві".

"Мене буквально водили під руки у вбиральню": герой Вереса випав на рік, тепер забиває як Шева і освоїв секрет Де Брюйне