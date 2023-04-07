Нива Вінниця на своєму офіційному сайті повідомила про перехід бразильського захисника Гільєрме Насіменто.

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Клуб не розголошує про умови переходу, а за інформацією Transfermarkt Насіменто приєднався до вінничан на правах вільного агента. Раніше 19-річний захисник перебував на перегляді в Колосі, але виїхав з України через початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

За свою кар'єру Гільєрме Насіменто встиг пограти за бразильський Атлетіко Могі та колумбійський Маріямполе Сіті.

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