Український клуб оголосив про підписання бразильця
Бразильський оборонець Гільєрме Насіменто офіційно приєднався до вінницької Ниви.
Нива Вінниця на своєму офіційному сайті повідомила про перехід бразильського захисника Гільєрме Насіменто.
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Клуб не розголошує про умови переходу, а за інформацією Transfermarkt Насіменто приєднався до вінничан на правах вільного агента. Раніше 19-річний захисник перебував на перегляді в Колосі, але виїхав з України через початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
За свою кар'єру Гільєрме Насіменто встиг пограти за бразильський Атлетіко Могі та колумбійський Маріямполе Сіті.
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