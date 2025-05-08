Рух очолив європейський рейтинг команд з не топ-5 ліг за кількістю часу, який отримують футболісти віком до 21 року у нинішньому сезоні.

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За результатами дослідження CIES Football Observatory, молоді гравці отримали 64,3% ігрового часу на полі у складі львів'ян. За Рухом розташувався РБ Зальцбург з 55,3%, а замкнув трійку сербський клуб Єдність – 49,5%.

До слова, Зальцбург брав участь у поточному розіграші Ліги чемпіонів, але не зміг пробити у плей-офф. У системі Ред Булл, до якої належить австрійський клуб, працює Юрген Клопп.

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