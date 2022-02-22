Легіонер Сент-Джонстона Максим Кучерявий знову вирушив в оренду.

Український півзахисник Максим Кучерявий, права на якого належать Сент-Джонстону, продовжить кар'єру у Кельти Хартс, повідмоляє прес-служба команди.

Сент-Джонстон достроково повернув молодого українця з оренди

19-річний легіонер захищатиме кольори представника четвертого за силою дивізіону Шотландії на правах оренди до завершення сезону.

Нагадаємо, Кучерявий влітку підписав з Сент-Джонстоном трирічний контракт. Першу частину сезону провів у команді 5-го дивізіону Брікін Сіті, де у всіх турнірах зіграв 24 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 10-ма асистами.

Кейн повернув Пепа на землю, Маліновському не дали врятувати Аталанту, Барселона набирає міці – огляд вікенду