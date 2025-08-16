Антон Царенко не брав участі у матчі проти Заглембє Люблін (2:6) через пошкодження. Обстеження показало, що в українця пахова травма.

"Ми все ще чекаємо на остаточне рішення. Антону знадобиться або більше часу на відновлення, або йому доведеться перенести операцію. Мине багато часу, перш ніж він повернеться, що недобре", – цитує kanalsportowy Джона Карвера.

Богдан Сарнавський, український голкіпер Лехії, також перебуває в лазареті.

Нагадаємо, Царенко виступає за Лехію на правах оренди з Динамо вже другий сезон поспіль. За гданську команду він зіграв у 31 матчі, забивши два голи та віддавши два асисти.

