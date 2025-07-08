Хавбек іспанського Торрента Марк Шпира приєднався до португальської Візели. Про це повідомляє LEGIONERS.UA. Українець підписав контракт на чотири роки.

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Шпира мав чинну угоду з Торрентом до 2026 року, але її дію припинили достроково. Візела вела перемовини щодо українця майже три місяці, протягом яких обговорювалися деталі переходу, а також майбутній відсоток з перепродажу Марка. У підсумку іспанський клуб передав права на Шпиру португальцям.

За інформацією джерела, 18-річний півзахисник виступатиме за команди Візели U-23, яка грає у вищому молодіжному дивізіоні Португалії. Крім того, його залучатимуть до виступів за U-19.

Нагадаємо, Шпира до Торрента перебував в академії Патакони, а до цього перебував у дитячій команді Барселони.

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