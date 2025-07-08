Український хавбек офіційно змінив команду в Європі – перемовини тривали майже три місяці
Український півзахисник Марк Шпира змінив Іспанії на Португалію.
Хавбек іспанського Торрента Марк Шпира приєднався до португальської Візели. Про це повідомляє LEGIONERS.UA. Українець підписав контракт на чотири роки.
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Шпира мав чинну угоду з Торрентом до 2026 року, але її дію припинили достроково. Візела вела перемовини щодо українця майже три місяці, протягом яких обговорювалися деталі переходу, а також майбутній відсоток з перепродажу Марка. У підсумку іспанський клуб передав права на Шпиру португальцям.
За інформацією джерела, 18-річний півзахисник виступатиме за команди Візели U-23, яка грає у вищому молодіжному дивізіоні Португалії. Крім того, його залучатимуть до виступів за U-19.
Нагадаємо, Шпира до Торрента перебував в академії Патакони, а до цього перебував у дитячій команді Барселони.
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