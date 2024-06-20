За інформацією порталу Sportsport, клуб з Габели отримав пропозицію від українського клубу щодо 24-річного хорватського хавбека.

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Видання не розсекретило назву команди, але зазначає, що це "найкращий клуб". ГОШК не здивований тим, що Діно Скоруп привернув до себе увагу і буде розглядати пропозицію з України. Утім, керівництво команди з Габели не буде поспішати в ухвалені рішення, оскільки вважає, що може отримати більші кошти за півзахисника.

У минулому сезоні чемпіонату Боснії і Герцеговини Скоруп провів загалом 30 ігор, забив сім голів, віддав шість результативних передач і був одним із найкращих гравців у футболці ГОШКа.

Діно – вихованець Хайдука. Він встиг пограти за такі клуби як Драговоляц, Шибеник, а вже потім переїхав до Боснії та Герцеговини. Скоруп викликався у молодіжну команду збірної Хорватії, за яку провів лише один матч.

Transfermarkt оцінює хавбека у 300 тисяч євро. Чинна угода Скорупа з ГОШК діє до 2026 року.

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