Минулого тижня італійський трек South Garda Karting зібрав понад 280 учасників з понад 50 країн Світу у різних категоріях на перегони Кубку Чемпіонів WSK, який проходить в один етап. З них 41 картингіст у категорії OK, де змагається українець Бондарев.

У п’ятницю відбулася Кваліфікація, де Олександр здобув P3 у загальному результаті. Після трьох суботніх відбіркових Хітів його позиція була P4.

У неділю українець здобув перемогу у префіналі, стартувавши з P2. У фіналі Бондарев стартує з Р2, позиції на першому колі постійно змінюються, йде боротьба за лідерство між Олександром і бельгійцем Ейкмансом. На 4 колі Ейкманс обганяє лідера і українця з Р3 і опиняється на Р1, в цей час Олександр з Р3 виходить на Р2. На 8-му колі Бондарев починає атакувати суперника, щоб взяти Р1, і йому це вдається. Олександр закріплюється і аж до фінішу прямує лідером.

Український пілот завершує перегони перемогою і здобуває Кубок Чемпіонів WSK 2024.

У 2015-2016 роках цей кубок здобув чинний пілот Formula-1 команди Williams – Логан Сарджент. Нагадуємо, що Бондарев є учасником гоночної академії Williams і першим українцем, якого підписала формульна команда.

Партнером Олександра Бондарева виступає благодійний фонд Favbet Foundation, що займається становленням молодого покоління, підтримуючи ініціативи в сфері освіти, здоров’я і спортивного розвитку.

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