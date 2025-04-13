У Кубку поколінь клуб з Флориди протистояв Далласу U-18. Інтер Маямі U-18 пробився у наступний раунд завдяки чудовій грі Дмитра Торубара.

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Український голкіпер у серії післяматчевих пенальті відбив чотири удари. Дмитро відвідував академію КМДС у Києві. Цікаво, що Торубара був чемпіоном України зі сквошу серед дітей віком до 9 та 11 років. Український голкіпер також перебував у системі академії IMG у Флориді

Два останні роки Торубара виступає за Інтер Маямі і час від часу його залучають до тренувань з першою командою.