Ворскла на офіційному сайті повідомила, що клуб продовжив контракт із Павлом Ісенком. Зазначається, що голкіпер проведе у складі полтавців щонайменше ще рік.

Український голкіпер, якого сватали в суперники Луніну, виступатиме у Першій лізі

Цікаво, що Ісенка сватали до Ла Ліги – українця нібито хотів підписати іспанський клуб. Водночас Ігор Бурбас запевняв, що Павло точно покине Ворсклу та стане гравцем Металіста 1925, який опустився в Першу лігу.

Нагадаємо, минулого сезону Павло провів за Ворсклу 35 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 51 гол (ще в 9 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

Довбик покидає Жирону, Зінченко має шанс у Серії А, Ваната і Бражка треба продавати: інтерв'ю агента з Чемпіоншипу