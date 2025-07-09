Євген Кучеренко поділився кадрами з тренування у своєму новому клубі – Данді Юнайтед. Фото український воротар опублікував у себе в Instagram.

Голкіпер ЛНЗ офіційно переїхав до Британії – команда виступатиме у єврокубках

"Новий розділ", – написав під постом Євген.

Голкіпер перейшов у шотландську команду цього літа з ЛНЗ. Сума трансферу оцінювалась у приблизно 300 тисяч євро. Українець підписав контракт на 2 роки.

Нагадаємо, що Данді в минулому сезоні посів четверте місце в чемпіонаті Шотландії та отримав право виступати в Лізі конференцій.

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