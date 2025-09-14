Данді Юнайтед та Хіберніан зіграли внічию 3:3 у п'ятому турі чемпіонату Шотландії. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Шотландії, 5-й тур

Хіберніан – Данді Юнайтед – 3:3

Голи: Кучеренко, 27 (аг), Бауї, 51, Макграт, 86 (пен.) – Стівенсон, 15, 47, Сепфорд, 44

Екс-форвард Динамо оформив дубль у Німеччині, вивівши свою команду в лідери – 6-й гол від українця за 3 тури (ВІДЕО)

Євген Кучеренко вийшов у стартовому складі Данді Юнайтед. Його команда відзначилася вже на 15-й хвилині, а через невеликий проміжок часу український голкіпер припустився помилки, яка призвела до гола в його ворота. Кучеренко невдало вистрибнув після подачі кутового, м'яч прокотився по його передпліччю та залетів у сітку. У підсумку матч завершився з рахунком 3:3.

До слова, Кучеренко приєднався до шотландського клубу влітку 2025 року. Він встиг зіграти за Данді у дев'яти матчах. У трьох іграх Євгену вдалося зберегти свої ворота "сухими".