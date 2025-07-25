"Емоції – топ, дуже радий тут бути, в такому великому клубі. Хочу прогресувати кожного дня та звикати до нового життя. Жодних очікувань, лише цілі, які поступово будуть збільшуватися.

Український голкіпер офіційно перейшов до клубу Ла Ліги, який виступає в ЛЧ

Вже було декілька тренувань, все надзвичайно інтенсивно, спекотно, але після заняття відчуваєш приємну втому", – сказав Кінарейкін у коментарі Legioners.ua.

Нагадаємо, що Яків Кінарейкін підписав контракт із Вільяреалом терміном на 5 років. Після переходу голкіпер поки гратиме у складі Вільяреала Б під керівництвом легендарного Давіда Альбельди.

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