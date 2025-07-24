Український воротар Лехії Богдан Сарнавський зазнав пошкодження меніска під час одного з тренувань, інформує Trojmiasto. За інформацією джерела, найближчим часом 30-річному голкіперу мають провести операцію.

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У зв’язку з втратою, клуб із Гданська вирішив орендувати заміну – Муххамада Шахіновича з Ракува.

Минулого сезону Сарнавський відіграв 15 матчів, у трьох з яких залишив свої ворота "сухими", але загалом пропустив 25 голів.

До слова, окрім Богдана за Лехію вже виступають чотири українці – Максим Дячук, Іван Желізко, Антон Царенко та Богдан В’юнник.

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