Український голкіпер у Європі зазнав травми під час тренування – йому потрібна операція, клуб вже знайшов заміну
Голкіпер Лехії Богдан Сарнавський змушений буде пропустити значну частину сезону.
Український воротар Лехії Богдан Сарнавський зазнав пошкодження меніска під час одного з тренувань, інформує Trojmiasto. За інформацією джерела, найближчим часом 30-річному голкіперу мають провести операцію.
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У зв’язку з втратою, клуб із Гданська вирішив орендувати заміну – Муххамада Шахіновича з Ракува.
Минулого сезону Сарнавський відіграв 15 матчів, у трьох з яких залишив свої ворота "сухими", але загалом пропустив 25 голів.
До слова, окрім Богдана за Лехію вже виступають чотири українці – Максим Дячук, Іван Желізко, Антон Царенко та Богдан В’юнник.
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