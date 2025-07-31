Як повідомляє Zorya Londonsk, голкіпер Олександр Петренко розірвав угоду з Байєром за обопільною згодою сторін.

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Джерело наголошує, що найближчим часом український воротар підпише контракт зі Славією до 2029 року. Петренко регулярно тренуватиметься з основою празького клубу, а також із дублем. Таким чином Олександра поступово готуватимуть до дебюту за першу команду.

Зазначається, 18-річний воротар проведе наступні 6 місяців у чеському колективі (в оренді), який виступає в третій Лізі.

Нагадаємо, Петренко у сезоні 2024/25 грав на правах оренди за Вікторію Кельн, а в червні перебував на перегляді у молодіжній команді Вердера, однак закріпитися не вдалося.

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