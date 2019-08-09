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Український голкіпер прокоментував свій перехід в Ейбар

11:03 784 Читать на русском
Український голкіпер прокоментував свій перехід в Ейбар
Джуніор Лтайф (праворуч) / Соцмережі

Український воротар Дані Джуніор Лтайф розповів, що підписав контракт з Ейбаром дуже швидко.

"У мене якраз закінчився контракт з Олімпіком і мій агент Макс Карагодін з його партнером знайшли мені прекрасний варіант в Іспанії. Я, не замислюючись, погодився – навіть не думав особливо про особисті умови. Я більше хотів в Іспанію – розвиватися, грати в цій чудовій країні і найпотужнішій лізі.

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Все було досить швидко – приїхав, зустрілися з керівництвом, мені показали стадіон, розповіли, де тренуються футболісти Ейбара, а також трохи про місто і про команду. Перегляду не було. Все, що я побачив в Ейбарі, що почув на зустрічі з керівництвом, мене більш ніж влаштувало. Не замислюючись, підписав контракт вже через день.

Тут, до речі, двома мовами спілкуються – іспанська і баскська. Привітатися і запитати як справи, що роблять, спокійно зможу. Але буду працювати над мовою. Вчу поки іспанську", – цитує Лтайфа Sportarena.

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Іспанія Головне Трансфери Ейбар Ейбар Дані Джуніор Лтайф Дані Джуніор Лтайф Українці за кордоном
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