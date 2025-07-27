Максим Ковальов знову став одним з найкращих у складі Спартака з Варни. Дивіться сейви нашого земляка на "Футбол 24".

Болгарія, Перша ліга, 2-й тур

ЦСКА Софія – Спартак – 1:1

Голи: Скарсем, 7 – Ксанде, 47

Нереалізований пенальті: Піттас, 21 (ЦСКА Софія)

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У 2-му турі чемпіонату Болгарії софійський ЦСКА на своєму полі розписав бойову нічию зі Спартаком з Варни. Господарі вийшли вперед вже на старті зустрічі, а в середині тайму заробили право на пенальті. Подвоїти перевагу столичній команді завадив український голкіпер Спартака Максим Ковальов. 25-річний воротар вгадав напрямок польоту м'яча і витягнув сферу з правого нижнього кута.

По перерві гості змогли відігратись, а Ковальов своїми впевненими діями буквально врятував нічию для Спартака. Як наслідок, команда з 2 очками йде у турнірній таблиці на п'ятій сходинці.

До слова, за підсумками минулого туру українець потрапив до символічної збірної чемпіонату Болгарії.

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