За підсумками 1-го туру чемпіонату Болгарії портал Sofascore включив Максима Ковальова до символічної збірної. Виступ українця оцінили в 8,2 бала – голкіпер впевнено провів матч і зберіг свої ворота "сухими".

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Ковальов в матчі проти Бероє здійснив 6 сейвів, чим суттєво допоміг своїй команді. Матч завершився нульовою нічиєю. Нагадаємо, що Ковальов перейшов до Спартака з румунського Оцелула на правах вільного агента. До того виступав за українські команди Перемога Дніпро, сумську Вікторію, Кристал та молдавський Зімбру.

Transfermarkt оцінює Ковальова у 250 тисяч євро. Контракт гравця з болгрським Спартаком чинний до 2026 року.

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