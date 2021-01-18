Екс-голкіпер збірної України U-19 та іспанський клуб розірвали контракт. Лтайф приєднався до Альмерії у вересні минулого року, але так і не зіграв жодного матчу.

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Наразі 20-річний страж воріт перебуває в Києві, повідомляє Tribuna. Агент шукає йому новий клуб – розглядаються варіанти в Україні та за кордоном. Нинішня ціна Лтайфа за Transfermarkt складає 100 тисяч євро.

Додамо, що молодий воротар виховувався у системах миколаївського Торпедо та Олімпіка. Лтайф має ліванське коріння, але народився у Донецьку і виступав за юнацькі збірні України.

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