Голкіпер Яків Кінарейкін залишив львівські Карпати й приєднався до Вільяреала – угоду з іспанським клубом вже підтверджено прес-службою львівʼян.

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Контракт українця з "жовтою субмариною" буде чинним протягом п’яти років. Наразі Яків гратиме за Вільяреал Б під керівництвом легендарного екс-хавбека Давіда Альбельди.

21-річний воротар приєднався до Карпат лише минулого літа, а в сезоні 2024/25 встиг провести 13 матчів, у п’яти з яких залишив свої ворота "сухими".

Вільяреал завершив чемпіонат Іспанії на п’ятій позиції та пробився в ЛЧ завдяки додатковому місцю.

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