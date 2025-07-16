Голкіпер Карпат Яків Кінарейкін може поповнити список українців у чемпіонаті Іспанії.

Яків Кінарейкін наближається до переходу в іспанську Ла Лігу, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, львівський клуб узгоджує фінальні деталі трансферу з Вільяреалом, тож уже незабаром 21-річний воротар має пройти медогляд.

Очікують, що угода буде повноцінним трансфером. У разі відходу Кінарейкіна, після вже оформленої оренди Олександра Кемкіна в Кривбас, основне місце у воротах Карпат повинен посісти досвідчений Андрій Кліщук.

Минулого сезону Вільяреал завершив чемпіонат Іспанії на п’ятій позиції та пробився в ЛЧ завдяки додатковому місцю. Сам Кінарейкін має досвід виступів у кваліфікаціях Ліги чемпіонів, Європи та конференцій.

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