"Сьогодні ФК Тростянець вийшов на матч у футболках, що стали уособленням жорсткого теракту, що відбувся у місті Суми! 13 квітня 2025 року Росія завдала жорстокого удару по мирному населенню Сумщини. Цей злочин, що забрав життя 35 мирних людей, ми розцінюємо як черговий акт тероризму з боку держави-агресора.

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У зв’язку з цим ФК Тростянець висловлює свою підтримку всім постраждалим і вшанування пам’яті загиблих. Гравці ФК Тростянець вийшли сьогодні на гру у футболках з написом "Russia is a terrorist state". Цим жестом ми прагнемо привернути увагу футбольної спільноти України та світу до трагедії, яка сталася, та наголосити: Росія – держава-терорист, і її дії не можуть залишатися безкарними. Вічна памʼять загиблим!" – йдеться у повідомленні ФК Тростянець.

Нагадаємо, вранці 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Внаслідок цього загинуло 35 людей, ще 117 зазнали поранень.

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