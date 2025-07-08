Минай ще у сезоні 2023/24 виступав в українській Прем'єр-лізі. В минулій кампанії закарпатська команда посіла 12 місце у Першій лізі групи Вибування.

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Як повідомляє телеграм-канал "Камон, Плей", Минаю не вдалося виправити проблеми, тому клуб перебуває під загрозою зникнення. Цією ситуацією хоче скористатися Ужгород, який не проти поглинути команду та виступати в Першій лізі під своєю назвою.

Варто зауважити, що Ужгород виступатиме в Другій лізі групи А.

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