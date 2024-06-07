На війні проти російських окупантів загинув вихованець криворізького футболу Владислав Хаткевич, повідомляє офіційний сайт Кривбаса.

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24-річний гравець виступав за різні вікові групи Академії Гірника, а згодом за місцеві команди на аматорському рівні.

Після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ на захист нашої Батьківщини. Прийняв останній бій на Харківському напрямку.

Нагадаємо, нинішній Кривбас, який за підсумками сезону вперше в історії завоював бронзу УПЛ, був відновлений саме на базі Гірника.

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