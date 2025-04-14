Український вінгер Сандерленда Тимур Тутєров відзначився результативною дією у складі молодіжної команди. 19-річний півзахисник пропустив значну частину сезону через травму, однак після повернення одразу ж нагадав про себе.

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У матчі молодіжної першості проти Астон Вілли українець вийшов на другий тайм і віддав асист на другий гол Сандерленда. Я наслідок, "чорні коти" врятували нічию з "левами" і підтвердили своє місце у плей-офф АПЛ-2.

Нагадаємо, Тутєров перейшов Сандерленд з Колоса у квітні 2023 року. У поточному сезоні провів за команду 11 матчів, в яких здійснив 7 результативних дій (забив 5 голів і віддав 2 асисти).