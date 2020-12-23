"Півроку не отримував зарплату від Шахр Ходру, після чого вирішив судитися з ними. Спочатку намагався робити це через турецького адвоката. Але справа тривалий час стояла на місці, хоч юрист мені і заявляв про те, що процес запущено. Я чекав-чекав, але потім моє терпіння луснуло і я вирішив сам зайнятися цим питанням. Думаю, якщо б цього не зробив, то досі сидів би "в режимі очікування".

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На мою велику вдачу, коли я прилітав в Іран, то познайомився з одним хлопцем, який, як виявилося, працює в ФІФА. Коли ми з ним сиділи в очікуванні отримання візи в аеропорту, то були єдиними іноземцями в цій черзі. Там не було Wi-Fi, тому було дуже нудно, і, почувши німецьку мову від цього хлопця, я вирішив поспілкуватися і дізнатися, звідки він. Як виявилося, він прилетів зі Швейцарії разом зі своєю дівчиною до її родичів. Ми приємно поспілкувалися і обмінялися контактами в Instagram.

Так ось, коли моя справа з турецьким адвокатом не пішла, я згадав про цього хлопця і звернувся до нього за допомогою. Він підказав, куди написати і що зробити. Щоб подати заяву, як виявилось, не потрібен ніякий адвокат. Мій, до речі, нічого не подавав і моя справа навіть не була зареєстрована... Таким чином, я взявся за справу сам. Мені подзвонили з ФІФА буквально на наступний день, розповіли, на яку пошту і які документи (контракт і таке інше) та чати (тобто те, що іранці відповідали на мої запити і як поводяться зi мною) потрібно відправити. Я все зробив згідно з інструкціями і самостійно подав справу на розгляд.

Через місяць відбувся перший етап розгляду моєї справи. ФІФА прислала відповідь, що вони зробили запит в клуб, щоб почути їхню позицію. Скажімо так, отримати контрвідповідь. У Шахр Ходру було 20 днів, щоб знайти аргументи на свою користь. Вони ж всі запити просто проігнорували. Уже в грудні я отримав остаточне рішення ФІФА, згідно з яким я повністю мав рацію і повинен отримати свої гроші. Шахр Ходру дали 45 днів, щоб повернути мені гроші за 2,5 роки контракту.

Якщо за спливом цього часу сума сплачена не буде, то вони отримають трансферний бан від ФІФА – протягом трьох трансферних вікон (починаючи з літа) їм буде заборонено проводити будь-які трансфери, купувати і продавати як іноземців, так і місцевих гравців. Якщо ж і трансферна заборона не спрацює, то після цих трьох трансферних вікон ФІФА буде діяти більш суворо: віддасть справу в дисциплінарний комітет. Клуб може чекати позбавлення ліцензії. Зараз сиджу в очікуванні цих виплат, хоча відчуваю: чекати мені довго.

Моє майбутнє? Поки моя справа розглядалася ФІФА, півроку не міг підписувати контракти з жодними клубами. Що буде далі, поки не знаю. Час покаже, думки різні є. Також пішов на навчання у Віденський університет, щоб і нудно не було, і щоб без діла не сидіти... Зараз активно займаюся освітою", – сказав Славов у коментарі Footboom.

До слова, Мирослав перебрався в Шахр Худру взимку 2020-го, але вже влітку припинив співпрацю. Раніше виступав за європейські середняки, а в Україні відомий грою за донецький Металург.

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