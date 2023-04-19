Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) залишивши апеляційну скаргу футболіста Тараса Дурая без задоволення, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, в рамках справи про договірні матчі ПФК Суми, КДК УАФ заборонив футболісту здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (адміністративну, спортивну та інше), строком на три роки. 1 грудня 2020 року Апеляційний комітет УАФ залишив рішення КДК УАФ без змін. Гравець вирішив шукати справедливості в CAS, однак і тут не досяг успіху. Зважаючи на вік футболіста – у липні йому виповниться 39 років – про продовження кар'єри футболіста він може забути.

До слова, Дурай – вихованець тернопільського футболу. Виступав за місцеву Ниву, бережанський Сокіл, Зорю, Волинь, кіровоградську Зірку, Оболонь та Суми. За кордоном грав за білоруські Белшину, Неман та Гомель.

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