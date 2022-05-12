"На початку березня Олексій пішов боронити Батьківщину від російських загарбників та вступив до лав ЗСУ! Нещодавно у зоні бойових дій на Донбасі, внаслідок обстрілу бойовиків, наш Герой отримав осколкове поранення. Олексій перебуває у шпиталі, проте вже рветься на передову визволяти Україну від окупантів!

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Пишаємось нашим юним Героєм! Бажаємо Олексію міцного здоров'я, успіхів у виконанні завдань та сили волі! Дякуємо за захист нашої країни!", – йдеться у дописі в офіційному Instagram ФК Краматорськ.

Нагадаємо, вже триває 78-й день війни, яку російські окупанти розпочали проти України. ЗСУ звільнили північ України, проте рашистська нечисть продовжує лізти на схід та північ України.

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