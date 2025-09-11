15-річний уродженець Чернівців може повторити шлях Лео Мессі або Ламіна Ямаля, але в Барселоні застерігають від гучних порівнянь.

Невисокий, шульга, технічний і результативний. Може грати на позиції правого вінгера й "фальшивої дев’ятки". Іноземець з Ла Масії. Ви подумали про Мессі чи Ламіна? Це могли бути вони, але ні. Йдеться про українця Артема Рибака – одне з відкриттів клубного Мундіалю U-18.

Барселона виграла чемпіонат світу – єдиний гол забив гравець збірної України у стилі Мессі (ВІДЕО)

Наш суперталант, який до повномасштабного вторгнення навчався у академії Шахтаря, а зараз викликається до збірної України U-16, приніс каталонцям титул. Після виходу на заміну Рибак забив красивий переможний гол у ворота аргентинського Расінга (1:0). Та це не весь його доробок на турнірі. У матчі групового етапу проти Рівера українець виконав асист (1:1).

LA ACADEMIA SE QUEDÓ EN LA PUERTA: este fue el gol de Artem Rybak para darle el triunfo 1-0 a Barcelona ante Racing en la final del Mundial de Clubes Juvenil.



#MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/8XfmLZhPdF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2025

Чимало схожих м’ячів Артем наколотив у Infantil А і Cadete B, проте на ЧС він був одним з наймолодших гравців "блаугранас" разом із Горкою Буїлем та Уго Гарсесом. Ще у минулому сезоні вважався лідером команди U-15 під керівництвом Давіда Санчеса, який прекрасно розкриває молодь. Ефектний хет-трик Рибака у стилі Лео проти Хімнастіка став чи не найяскравішим хайлайтом сезону.

У четвертому турі Ла Ліги Барселона прийматиме Валенсію. Спеціалісти betking, безперечно, вважають фаворитами господарів – 1,23. Нічия оцінена коефіцієнтом 6,60. Тріумф Валенсії – 10,00.

Прогрес українця не залишили без уваги. Передсезонну підготовку Артем розпочав у Juvenil B (U-18), перестрибнувши щабель U-16 (Cadete A). До слова, після того, як будуть сформовані склади Barсa Atletic і Juvenil A, Рибак може залишитися у команді новоспечених чемпіонів світу Сеска Боша, або ж повернутися у Cadete B. Останній варіант здається малоймовірним, адже він якісно вирізняється серед однолітків.

Його називають одним з найкреативніших гравців академії. Серед головних чеснот: дриблінг, асоціативність, відданість комбінаційному стилю. Українець майже ніколи не танцює з м’ячем без практичної користі. Циркові обіграші – не про нього. Артем "запрограмований" на просування м'яча до чужих воріт.

У роздягальні Cadete B ним захоплюються. Рибак може здаватися сором'язливим і холодним хлопцем, але за цією стриманістю ховається надзвичайно конкурентний футболіст, який мріє виступати у Барсі. І небезпідставно. Журналіст радіостанції Cadena SER Санті Овальє у коментарі "Футбол 24" оцінив можливості юного кантерано.

Рибак – однин з найперспективніших гравців свого покоління. Це дуже технічний футболіст. Завдяки великому таланту він грає зі старшими хлопцями. У Барселоні ми називаємо таких юнаків "проектом першої команди". Тобто, він покликаний дебютувати за Барсу.

Барселона U-15 навесні цього року виграла престижний турнір Alwahda International Youth Football, перемігши у серії пенальті бельгійський Андерлехт. Каталонці забили 38 голів у шести матчах, а найкращим бомбардиром змагань став наш Рибак, відзначившись 7-ма м’ячами.

У Каталонії застерігають від порівнянь з Мессі. "Це може бути небезпечно. Лео – унікальний, – наголошує один з провідних оглядачів Ла Масії Хауме Марсет. – Артем дуже добре завершує атаки, та у його випадку доводиться говорити про гібридну роль. Зазвичай грає "фальшиву дев’ятку", нерідко – правого півзахисника або вінгера. У формації 4-2-3-1 перетворюється у "десятку", але в більш академічній системі його функції – розмиті.

Однак, Рибак демонструє високу результативність на всіх трьох згаданих позиціях (у попередніх сезонах забивав понад 10 м'ячів). Вирізняється витонченою технікою, вертикальністю та відчуттям гри. Артем надзвичайно винахідливий і рішучий. Його профіль "невисокого" лівоногого гравця надає йому особливої аури. У клубі також дуже задоволені його конкурентністю і працездатністю. Гадаю, він принесе нам багато радості у майбутньому. Але поки що зарано говорити про першу команду. Потрібно рухатися крок за кроком".

Новий Гаррінча, герой 8-мільйонного хіта з Фліком, заміна Лєвандовскі: переможці Юнацької ЛЧ і не тільки