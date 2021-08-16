Трагедія сталася у Ланівцях Кременецького району під час поєдинку ФК Обрій-Ланівці – Красна Лука. 29-річному Андрію Герасимчуку в перерві стало погано. Він сказав партнерам, що на другий тайм не вийде. Ті викликали швидку, але до моменту прибуття медиків чоловік вже втратив свідомість. Реанімаційні заходи тривали близько двох годин, але безуспішно – гравець, який виступав на позиції захисника, помер, повідомляє Zaxid.net.

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За словами Андрія Засядка – представника ФК Обрій-Ланівці – померлий грав у футбол більше десяти років і ніколи не мав проблем зі здоров'ям.

"Гра розпочалася близько 12:50. Після першого тайму, коли гравці пішли на перерву, Андрій сказав, що більше не виходитиме на поле, бо йому недобре. Хлопці погодилися, а він пішов відпочити. Вже коли почався другий тайм, Андрій вийшов на вулицю з приміщення і знепритомнів, впав на траву. До нього одразу підбігли люди.

Гравці зупинили матч і викликали швидку допомогу. Бригада прибула дуже швидко – за п'ять хвилин, бо знаходиться недалеко від стадіону. Медики більше півтори години проводили реанімацію на полі, бо не могли його перевезти в лікарню, поки він не буде подавати ознаки життя. Ніби вдавалося його повернути, але як тільки вони переставали реанімувати, то йому гіршало. В результаті, наш колега, друг помер.

Це була дуже хороша людина. В нас у команді були дружні стосунки. Пригадую, в той день, коли в нього було весілля, ми якраз грали матч, а після матчу вся команда купила великий букет квітів для нареченої, і всі разом ми заїхали на весілля їх вітати. Це був такий сюрприз. Він дуже любив футбол і завжди хотів грати", – сказав Засядко.

Тіло померлого забрали на експертизу в Тернопіль, після чого привезуть на поховання у село, де він проживав. У померлого залишилася дружина, а похорон відбудеться 17 серпня.

Нагадаємо, під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія схожий епізод трапився з Крістіаном Еріксеном, який раптово впав на газон, втративши свідомість. Щоправда, данцю пощастило більше – оперативна медична допомога врятувала йому життя.

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