У своїх соцмережах Дайнава оголосила про перехід Антона Дудіка на правах вільного агента. Про деталі угоди з 20-річним нападником литовський клуб не повідомив.

Яремчук ризикує пропустити стартовий матч Ліги чемпіонів – українець не зіграв жодного разу в сезоні

Дудік вихованець Волині. З України форвард переїхав до Польщі, а потім його помітили скаути Карлайл Юнайтед. У жовтні 2024 року клуб віддав його в оренду до Саут Шілдс. Щоправда, до Карлайла Антон повернувся через два місяці. Влітку 2025 року Дудік став вільним агентом.

Дайнава виступає в литовській А-лізі. Наразі клуб перебуває на останньому місці в турнірній таблиці з 15 балами після 27 турів.

Український футболіст запалює у Барселоні: забив у фіналі ЧС, став найкращим бомбардиром, вважається топ-проектом