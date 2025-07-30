Ботошані у своїх соцмережах повідомив про підписання 30-річного нападника – Миколи Ковталюка.

Колос достроково розірвав контракт з українським форвардом, який зробив собі ім'я в Європі

Перебрався він до Румунії на правах вільного агента, а контракт розрахований на 1 рік з можливістю пролонгації ще на сезон. Останнім його клубом був Колос, який він покинув в середині липня.

За свою кар'єру Ковталюк змінив цілу низку клубів як в Україні, так і за кордоном: Полтава, Арсенал-Київ, Колос, грузинські Колхеті, Динамо Тбілісі, Ділу, казахські Акжайик та Шахтар Караганда, південнокорейський Анян і словацьке Міхаловце.

Динамо вийшло до наступного раунду ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун – Супряга повернувся й виконав передасист