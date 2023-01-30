Український нападник тбіліського Динамо Станіслав Біленький продовжить кар'єру в Маккабі Нетанія, повідомляє прес-служба ізраїльського клубу.

Чорноморець близький до підписання вихованця Динамо з досвідом виступів у Європі

24-річний футболіст виступатиме за нову команду на правах оренди – контракт розрахований до кінця сезону. Після завершення угоди Маккабі зможе викупити українця. Цікаво, що раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до нашого співвітчизника з боку Нес-Ціона.

Нагадаємо, Біленький перейшов у тбіліське Динамо у грудні 2021 року і здобув золото чемпіонату Грузії. У поточному сезоні у 3 матчах забив 1 гол.

Маккабі Нетанія після 20-ти турів йде у турнірній таблиці ізраїльської першості на 7-й сходинці, маючи у своєму активі 24 очки.

"У Борусії про Ярмоленка не згадували": як син знаменитої легкоатлетки покинув Шахтар і будує кар'єру в Бундеслізі