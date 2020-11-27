Нападник Віталій Пономар, який виступає за Торпедо з Кутаїсі, має фінансові претензії до свого клубу.

Грузинське Торпедо не хоче виплачувати українському форварду зароблені гроші. За словами Пономаря, він хотів вирішити питання цивілізовано, але президент клубу Фабіо Маніні його обдурив, хоча інколи сторони вели перемовини навіть вночі.

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Нещодавно Віталій захворів на коронавірус, але навіть це не змусило Торпедо розрахуватися з футболістом. Більше того, представники клубу не відповідали на дзвінки Пономаря, який хотів повідомити про свою хворобу. Позаяк українець досі не отримав заробленого, то вирішив розповісти про цю ситуацію в соцмережах.

"Я один зі всього клубу не отримав своїх зароблених грошей. Не знаю всієї правди і не розумію такого ставлення до себе. Віддайте мені те, що я заробив", – написав Пономар у Facebook.

Зауважимо, 30-річний нападник свого часу перебував у системі Шахтаря, але за першу команду не грав. Виступав у складі Олександрії та Волині, а у березні підписав контракт з Торпедо, який розрахований до кінця поточного року. За грузинську команду українець провів 6 матчів і забив 1 гол.

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