Ізраїль, Прем'єр-ліга, 3-й тур

Іроні Тверія – Маккабі Тель-Авів – 1:4

Голи: Біленький, 9 – Шахар, 29, Єхезкел, 36 (п.), Ніколаєску, 45, Перец, 59 (п.)

Нереалізований пенальті: Ніколаєску, 45 (МТА)

Український нападник Станіслав Біленький відкрив лік своїм голам за Іроні Тверія у чемпіонаті Ізраїлю. Команда 27-річного форварда на своєму полі приймала одного з лідерів першості – Маккабі Тель-Авів.

Біленький вже на старті зустрічі вивів Іроні вперед: отримавши передачу зі стандарту, він випередив одразу двох захисників і зумів пробити повз голкіпера у правий кут. На жаль, розвинути успіх господарям не вдалось – ще до перерви вони отримали три голи у свої ворота, а після відпочинку Перец з пенальті поставив масну крапку у матчі.

До слова, цей гол став для Біленького другим у сезоні – раніше він відзначився в Кубку Тото (третьому за значенням турнірі ізраїльського футболу).

Нагадаємо, після 3 турів Іроні у турнірній таблиці чемпіонату йде на одинадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 3 очки.

