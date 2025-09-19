Український форвард відзначився дублем у Європі – за 33 хвилини прибив 28-разового чемпіона країни (ВІДЕО)
19 вересня 22:58 - Читати іншою мовою
Нападник Ботошані Микола Ковталюк відзначився дублем у ворота Стяуа в 10-му турі чемпіонату Румунії.
Чемпіонат Румунії, 10-й тур
Ботошані – Стяуа – 3:1
Голи: Дімітер, 40, Ковталюк, 68, 90+2 – Бірліджа, 36
Український форвард оформив дебютний гол у європейській першості – ВІДЕО
Українець Микола Ковталюк відзначився двома голами у ворота 28-разового чемпіона Румунії – Стяуа.
Наш форвард з'явився на полі на 67-й хвилині й вже на 68-й святкував забитий м'яч: Ковталюк у воротарському майданчику вдало відгукнувся на передачу партнера.
Вже в компенсований час Микола оформив дубль – цього разу він ефектно переправив м'яч у сітку головою. У підсумку – вольова перемога Ботошані з рахунком 3:1.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter