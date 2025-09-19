Чемпіонат Румунії, 10-й тур

Ботошані – Стяуа – 3:1

Голи: Дімітер, 40, Ковталюк, 68, 90+2 – Бірліджа, 36

Український форвард оформив дебютний гол у європейській першості – ВІДЕО

Українець Микола Ковталюк відзначився двома голами у ворота 28-разового чемпіона Румунії – Стяуа.

Наш форвард з'явився на полі на 67-й хвилині й вже на 68-й святкував забитий м'яч: Ковталюк у воротарському майданчику вдало відгукнувся на передачу партнера.

Вже в компенсований час Микола оформив дубль – цього разу він ефектно переправив м'яч у сітку головою. У підсумку – вольова перемога Ботошані з рахунком 3:1.