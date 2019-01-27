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Український форвард Славов перейшов у чемпіонат ОАЕ

19:20 181 Читать на русском
Український форвард Славов перейшов у чемпіонат ОАЕ
Мирослав Славов (у центрі) / Фейсбук Микити Швеця

Український нападник Мирослав Славов став гравцем Кхорфаккана з ОАЕ.

Про перехід Славова у клуб з Еміратів повідомив його агент Микита Швець на своїй сторінці у Фейсбук. Деталі та терміни угоди невідомі.

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Кхорфаккан наразі посідає перше місце у другому за силою дивізіоні чемпіонату ОАЕ та має шанси підвищитись у класі в разі вдалих виступів.

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Нагадаємо, останнім клубом Славова був данський Венсюссель, до якого гравець приєднався влітку 2018-го року. Також нападник виступав за німецький Аален, Берлінер та інші клуби, в Україні грав за донецький Металург.

Теги
Українці за кордоном Трансфери Світ Мирослав Славов Мирослав Славов Кхорфаккан
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